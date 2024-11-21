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10% опрошенных казанцев раздражают коллеги, уходящие в отпуск в конце декабря

В Казани 10% опрошенных сотрудников негативно воспринимают уход коллег в отпуск в конце декабря. Такие данные получил кадровый сервис SuperJob во время опроса, проведенного 12-20 ноября.

10% опрошенных казанцев раздражают коллеги, уходящие в отпуск в конце декабря

10% опрошенных казанцев раздражают коллеги, уходящие в отпуск в конце декабря

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

10% опрошенных казанцев раздражают коллеги, уходящие в отпуск в конце декабря

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Опрос показал, что 11% казанцев планируют продлить новогодние каникулы. Из них 7% собираются взять отпуск в конце декабря, а 4% — в первые рабочие дни нового года. Чем старше опрашиваемые, тем реже они выбирают отпуск в конце года: среди работающих до 35 лет таких 13%, а среди граждан старше 45 лет — всего 4%. Респонденты с доходом от 100 тыс. руб. чаще добавляют отпуск или отгулы к январским праздникам.

Большинство казанцев (52%) относятся спокойно к решению коллег отдыхать в конце декабря, 26% выражают положительное отношение. Против декабрьских отпусков высказались 10% опрошенных. Наибольшее недовольство вызывает этот период у инженеров, работников производств, продавцов, транспортников, врачей и складских работников.

Ранее сообщалось, что каждый второй опрошенный казанец против переработок, даже за хорошую оплату.

Анар Зейналов

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