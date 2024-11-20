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Каждый второй опрошенный казанец против переработок, даже за хорошую оплату

39% казанцев готовы работать сверхурочно, если за это хорошо заплатят, однако каждый второй предпочитает стандартную 40-часовую рабочую неделю. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

В опросе приняли участие казанцы, ищущие работу на полную занятость. 51% респондентов заявили, что даже достойная оплата не заставит их работать более 40 часов в неделю. Женщины, особенно в возрасте от 45 лет, чаще мужчин (55%) не готовы к переработкам. Также среди тех, чей доход составляет менее 50 тыс. руб., больше сторонников стандартной рабочей недели (53%).

Кроме того, 39% казанцев готовы к переработкам при хорошем вознаграждении. Из них 19% готовы работать от 40 до 50 часов в неделю, каждый девятый — от 50 до 60 часов, а 5% — от 60 до 80 часов. Лишь 4% опрошенных готовы уделять работе более 80 часов в неделю. Мужчины, особенно в возрасте 35—45 лет и с доходом от 100 тыс. руб., чаще других готовы к таким нагрузкам.

Ранее сообщалось, что в ноябре самой высокооплачиваемой вакансией в Казани стала должность начальника производства, с предлагаемой зарплатой от 150 тыс. руб.

Анар Зейналов

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