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Глава Башкирии проведет прямую линию 3 декабря

Глава Башкирии Радий Хабиров 3 декабря проведет прямую линию, сообщила его пресс-служба. Мероприятие будут транслировать в прямом эфире телеканалы БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV и радиостанция «Юлдаш», а также на страницах главы республики в соцсетях. Начало трансляции — в 19:00.

Вопросы главе региона принимают через телеграм-бот «Прямая линия главы Башкортостана», платформу обратной связи на портале госуслуг или специальный раздел на официальном сайте Радия Хабирова.

Венера Хисамова

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