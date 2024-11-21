Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госавиакомпания «224-й летный отряд» подала иск к УЗГА на 550,8 млн рублей

ОАО «Государственная авиакомпания "224-й летный отряд"» подало иск к АО «Уральский завод гражданской авиации» (АО «УЗГА») на 550,87 млн руб. Иск был подан в Арбитражный суд Москвы.

К УЗГА подан иск о взыскании задолженности на сумму 550,87 млн рублей

К УЗГА подан иск о взыскании задолженности на сумму 550,87 млн рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

К УЗГА подан иск о взыскании задолженности на сумму 550,87 млн рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно информации в карточке дела, речь идет о взыскании суммы задолженности. Подробности дела не раскрываются.

Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление к производству. Заседание по делу назначено на 10 января 2025 года.

ОАО «224 ЛО» было образовано в 1995 году. Основным заказчиков авиакомпании является Администрация президента России. Также среди крупных заказчиков «Особый Летный отряд Россия», «Рособоронэкспорт» и ОАО «РСК МИГ». Компания предоставляет услуги коммерческих авиаперевозок крупногабаритных грузов.

Напомним, в декабре 2022 году ОАО «224 ЛО» подавало иск к УЗГА на 1,31 млрд руб. В апреле 2023 года арбитражный суд Свердловской области принял решение вернуть ОАО «224 ЛО» заявление о взыскании 1,3 млрд руб. с УЗГА. Как уточнялось в решении суда, о возращении иска ходатайствовал сам заявитель.

Анастасия Таначева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...