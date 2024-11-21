Госавиакомпания «224-й летный отряд» подала иск к УЗГА на 550,8 млн рублей

ОАО «Государственная авиакомпания "224-й летный отряд"» подало иск к АО «Уральский завод гражданской авиации» (АО «УЗГА») на 550,87 млн руб. Иск был подан в Арбитражный суд Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К УЗГА подан иск о взыскании задолженности на сумму 550,87 млн рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ К УЗГА подан иск о взыскании задолженности на сумму 550,87 млн рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно информации в карточке дела, речь идет о взыскании суммы задолженности. Подробности дела не раскрываются.

Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление к производству. Заседание по делу назначено на 10 января 2025 года.

ОАО «224 ЛО» было образовано в 1995 году. Основным заказчиков авиакомпании является Администрация президента России. Также среди крупных заказчиков «Особый Летный отряд Россия», «Рособоронэкспорт» и ОАО «РСК МИГ». Компания предоставляет услуги коммерческих авиаперевозок крупногабаритных грузов.

Напомним, в декабре 2022 году ОАО «224 ЛО» подавало иск к УЗГА на 1,31 млрд руб. В апреле 2023 года арбитражный суд Свердловской области принял решение вернуть ОАО «224 ЛО» заявление о взыскании 1,3 млрд руб. с УЗГА. Как уточнялось в решении суда, о возращении иска ходатайствовал сам заявитель.

Анастасия Таначева