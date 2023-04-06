Суд вернул Государственной авиакомпании иск к УЗГА на 1,3 млрд рублей

Арбитражный суд Свердловской области принял решение вернуть ОАО «Государственная авиакомпания "224-й летный отряд"» заявление о взыскании 1,3 млрд руб. с Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, резидент ОЭЗ «Титановая долина»). Как говорится в решении суда, о возращении иска ходатайствовал сам заявитель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, Государственная авиакомпания подала иск «о признании расторгнутым договора и взыскании 1,3 млрд руб.» к Уральскому заводу гражданской авиации 27 декабря 2022 года. Заявитель не стал раскрывать «Ъ-Урал» суть иска, сославшись на «охраняемую законом тайну». В пресс-службе УЗГА на запрос о сути иска не ответили. Суд дважды оставлял иск без движения.

ОАО «224 ЛО» было образовано в 1995 году. Основным заказчиков авиакомпании является Администрация президента России. Также среди крупных заказчиков «Особый Летный отряд Россия», «Рособоронэкспорт» и ОАО «РСК МИГ». Компания предоставляет услуги коммерческих авиаперевозок крупногабаритных грузов.

Напомним, летом 2022 года иск к УЗГА подало Министерство промышленности и торговли РФ. Ведомство требовало взыскать с производителя самолетов 191,6 млн руб. неустойки по госконтракту. Подробности не раскрываются — делу присвоен гриф «Секретно». В итоге 22 марта 2023 года суд принял решение в иске отказать полностью.

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Диана Сунагатуллина