Житель Белебея приговорен к восьми годам колонии за покушение на сбыт наркотиков

Белебеевский городской суд вынес приговор 27-летнему жителю города, признанному виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в значительном размере (по ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, он приговорен к восьми годам колонии строгого режима.

В суде установлено, что в феврале этого года фигурант уголовного дела начал работать в интернет-магазине по продаже наркотиков курьером. Через мессенджер он получил от поставщика координаты нахождения оптовой партии наркотиков для продажи на территории Белебея. Реализовать планы подсудимому помешали сотрудники полиции, изъявшие запрещенное вещество.

Отмечается, что вину в преступлении фигурант уголовного дела не признал.

Майя Иванова