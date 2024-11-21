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Без света 21 ноября могут остаться 78 улиц в Сочи

В четверг, 21 ноября, 78 улиц Сочи могут столкнуться с временными ограничениями подачи электроэнергии. Изменения связаны с плановыми ремонтными работами. Неудобства продлятся до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

С 7:00 света может не быть на улицах Форелевая, Краснофлотская, Кирова, Насыпная, Петровская, Ярославская, Гастелло, Тимашевская, Народная, Полевая, Платановая, Железнодорожная, Пластунская. В четверг подачу электричества могут ограничить улицам Морская, Майкопская, Ленина, Львовская, Глубокая, Российская, Набережная.

До 19:00 без света могут остаться поселки Вардане, Дагомыс, Барановка, Лоо. Электричества может не быть в переулках Табачный, Юртовский, Абовяна, Южный, Охотничий. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик

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