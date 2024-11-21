Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На новогоднее украшение Сочи выделили 12 млн рублей

В Сочи завершили определение подрядчика, который займется новогодним украшением города. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. На оформление выделили 12,4 млн руб.

Фото: Kandinsky 3.0

Фото: Kandinsky 3.0

Победитель аукциона должен будет отремонтировать объекты декоративно-светового оформления, а также установить новые и подключить их к сети. В карточке аукциона сказано, что подрядчик должен будет смонтировать и подключить световые объекты «Елка», «Шатер», комплект для украшения и подсветки елки на Площади Флага. Также победителю аукциона нужно будет смонтировать комплект для украшения отдельно стоящих полукруглых подиумов, отдельно стоящий полукруглый подиум с полусферами (без монтажа полусфер), композицию «Чебурашка с мандаринами и подарками», комплект снеговиков и другие украшения.

Также вновь установят светящуюся консоль «Сочи-2025». Поставят светящийся воздушный шар, скульптуру Деда Мороза с оленями. По городу сделают светящиеся фотозоны, установят снежинки и другие арт-объекты.

На аукцион подали только одну заявку. Прием заявок завершился днем накануне, 20 ноября. Завершить все работы по договору поставщик должен до 28 декабря.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...