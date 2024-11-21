На новогоднее украшение Сочи выделили 12 млн рублей

В Сочи завершили определение подрядчика, который займется новогодним украшением города. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. На оформление выделили 12,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kandinsky 3.0 Фото: Kandinsky 3.0

Победитель аукциона должен будет отремонтировать объекты декоративно-светового оформления, а также установить новые и подключить их к сети. В карточке аукциона сказано, что подрядчик должен будет смонтировать и подключить световые объекты «Елка», «Шатер», комплект для украшения и подсветки елки на Площади Флага. Также победителю аукциона нужно будет смонтировать комплект для украшения отдельно стоящих полукруглых подиумов, отдельно стоящий полукруглый подиум с полусферами (без монтажа полусфер), композицию «Чебурашка с мандаринами и подарками», комплект снеговиков и другие украшения.

Также вновь установят светящуюся консоль «Сочи-2025». Поставят светящийся воздушный шар, скульптуру Деда Мороза с оленями. По городу сделают светящиеся фотозоны, установят снежинки и другие арт-объекты.

На аукцион подали только одну заявку. Прием заявок завершился днем накануне, 20 ноября. Завершить все работы по договору поставщик должен до 28 декабря.

Вячеслав Рыжков