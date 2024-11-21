Челябинского подрядчика повторно внесли в реестр недобросовестных поставщиков

Управление ФАС России по Челябинской области второй раз в этом году включило ООО «АРС» (Челябинск) в реестр недобросовестных поставщиков. На этот раз подрядчик не справился с разработкой проектно-сметной документации на капитальный ремонт Яснополянской участковой больницы в Троицком районе, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

Цена контракта составляла 26 млн руб. Заказчиков выступало ГБУЗ «Областная больница Троицка». Подрядчик не исполнил обязательства по контракту в установленные сроки и не представил подтверждения невозможности выполнения работ. В результате заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения обязательств по контракту и направила сведения об ООО «АРС» в УФАС. Сведения о подрядчике включены в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в августе Челябинское УФАС включило АРС в список недобросовестных подрядчиков, после того как компания отказалась от неисполнения контракта на ремонт зрительных трибун на стадионе «Лидер» в Ленинском районе Челябинска, так и не приступив к работе.