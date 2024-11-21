СК начал проверку по факту гибели человека в пожаре в Ярославле

В Ярославле следователи проводят проверку по факту гибели 42-летнего местного жителям в пожаре в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ярославской области Фото: СУ СК России по Ярославской области

По данным ГУ МЧС по Ярославской области, деревяный дом на улице Цветочной загорелся поздно вечером 20 ноября. Тушили пожар 25 человек личного состава и 7 единиц техники. В 1:55 была объявлена ликвидация.

«В результате пожара погиб 42-летний местный житель. В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем»,— сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

Следователи назначили пожарно-техническую экспертизу.

Алла Чижова