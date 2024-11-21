Курганский «Водный союз» накажут за загрязнение реки Черная

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора после плановой выездной проверки АО «Водный союз» в Кургане выдало предписание об устранении выявленных нарушений. Предприятие загрязняет реку Черную. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Во время проверки выяснилось, что «Водный союз» сбрасывает загрязняющие вещества и микроорганизмы в озеро Черное с последующим поступлением сточных вод в реку Черную. Компания нарушает требования к охране водных объектов. Юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушений, которое находится на контроле Росприроднадзора. Проводится работа по привлечению виновных лиц к административной ответственности.

«В ходе проверки были выявлены нарушения, связанные с превышением рыбохозяйственных нормативов при осуществлении сброса сточных вод в озеро Черное с последующим поступлением в реку Черная. Данные нарушения стали возможными в связи с моральным и физическим устареванием очистных сооружений Кургана. Сооружения были введены в эксплуатацию в 1984 году, с тех пор ни разу не реконструировались. Тем не менее, сооружения производят очистку с проектными параметрами», — прокомментировали в пресс-службе «Водного союза».

По данным компании, разработан проект реконструкции очистных сооружений Кургана, который прошел экологическую экспертизу и в настоящее время проходит государственную экспертизу. После проведения реконструкции качество стоков будет соответствовать современным нормативам, отмечают в «Водном союзе». Источник финансирования работ пока не определен.

Виталина Ярховска