«Национальный автомобильный союз» предложил ужесточить выдачу медсправок для водительских прав

«Национальный автомобильный союз» направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложения по изменению порядка выдачи медицинских справок водителям. Среди прочего общественная организация предлагает запретить оформление справок коммерческим организациям. Кроме того, «Национальный автомобильный союз» предложил обязать водителей получать заключения об отсутствии в организме наркотиков для получения прав.

Письмо организации, направленное министру здравоохранения, есть в распоряжении «Ъ». Союз считает, что нужно создать единую федеральную базу граждан, состоящих на диспансерном наблюдении у врачей-психиатров-наркологов и врачей-психиатров. Подтверждение об отсутствии диспансерного наблюдения у врачапсихиатра-нарколога и врача-психиатра необходимо для оформления справки. Его можно получить только по месту постоянной или прежней регистрации. В случае дистанционного обращения срок ответа может составлять до 30 дней, отмечает «Национальный автомобильный союз». Создание федеральной базы позволит оперативно проверять информацию.

«Национальный автомобильный союз» отметил, что, по данным МВД, за девять месяцев 2024 года 10% ДТП произошло с участием водителей в состоянии опьянения или тех, кто отказался от медосвидетельствования. В этих авариях погибли 21,6% от общего числа погибших в России. Всего в стране произошло 9,7 тыс. ДТП, в которых 2,3 тыс. человек погибли и 12,5 тыс. пострадали. Число аварий сократилось на 10,9%, погибших — на 14,7%, пострадавших — на 11,1%.

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронных медсправках. Документ наделяет ГИБДД правом во внесудебном порядке лишать прав водителей, у которых были выявлены медицинские противопоказания после осмотра врачом.

Подробнее — в материале «Ъ» «В электронных медсправках нашли человеческий фактор».