Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На ремонт участка дороги Федоровка — Елкибаево в Уфе направят до 125 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на конкурсе 11 декабря выберет подрядчика ремонта дороги Федоровка — Елкибаево на участке между Радужной и Деловой улицами, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 125 млн руб., в числе которых 121,3 млн руб. из регионального, около 3,8 млн руб. — из городского бюджета.

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Участок дороги необходимо отремонтировать до 23 сентября 2026 года. Подрядчик должен срезать верхний слой асфальта, устроить подстилающие и выравнивающие слои оснований из песчано-гравийной смеси, положить новый асфальт, устроить обочины, нанести разметку.

В декабре 2023 года управление заключило контракт на ремонт участка дороги Федоровка—Елкибаево и участка Ландшафтной улицы с ООО «Башальянсстрой» за 88,8 млн руб.

Майя Иванова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...