На ремонт участка дороги Федоровка — Елкибаево в Уфе направят до 125 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на конкурсе 11 декабря выберет подрядчика ремонта дороги Федоровка — Елкибаево на участке между Радужной и Деловой улицами, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 125 млн руб., в числе которых 121,3 млн руб. из регионального, около 3,8 млн руб. — из городского бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Участок дороги необходимо отремонтировать до 23 сентября 2026 года. Подрядчик должен срезать верхний слой асфальта, устроить подстилающие и выравнивающие слои оснований из песчано-гравийной смеси, положить новый асфальт, устроить обочины, нанести разметку.

В декабре 2023 года управление заключило контракт на ремонт участка дороги Федоровка—Елкибаево и участка Ландшафтной улицы с ООО «Башальянсстрой» за 88,8 млн руб.

Майя Иванова