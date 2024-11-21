В Ярославле будут двухлетние контракты на детское питание

В Ярославле заключат двухлетние контракты на организацию питания в школах города. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Председатель комиссии Сергей Смоленский обратил внимание на уменьшение расходов на питание в школах и детских садах в следующем году. Как пояснила заместитель мэра Ярославля Елена Волкова, это связано с неразыгранным офсетным контрактом. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в Ярославле хотели выбрать единого поставщика питания на 10 лет.

«На сегодняшний день офсетный контракт мы не разыгрываем. Мы разыграли в школах питание на два года и в детских садах — на год. То есть с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. У нас выйдут организации, будут два года питать, и в детские сады выйдут на год. Это связано с родительской платой. Мы не понимаем еще, какая будет индексация родительской платы, так как это зависит не только от нашего решения, но и от согласования министерства образования»,— сказала госпожа Волкова.

Она пояснила, что в настоящее время новые поставщики питания определяются путем проведения конкурсов.

Алла Чижова