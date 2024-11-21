В Сочи ищут пропавшего пенсионера

В Сочи в середине ноября 2024 года исчез 86-летний Константин Татаркин. Полиция и родные просят всех, кто обладает информацией о его местонахождении, откликнуться, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Сейчас отсутствуют какие-либо сведения о местонахождении господина Татаркина. Пропажу обнаружили 14 ноября этого года. С тех пор близкие и правоохранительные органы занимаются поисками пропавшего.

По описанию родных, господин Татаркин ростом около 175 см, худощавого телосложения, с седыми волосами и серо-голубыми глазами. Данных о его одежде на момент исчезновения нет.

Мария Удовик