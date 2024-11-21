Сочи возглавил топ направлений для детского оздоровительного отдыха в ноябре

Сочи занял первое место в рейтинге самых популярных направлений для детского оздоровительного отдыха в ноябре 2024 года. Туристы остаются на курорте в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,5 тыс. руб., по данным сервиса бронирования Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Управления делами Президента Российской Федерации Фото: Пресс-служба Управления делами Президента Российской Федерации

Кисловодск занял второе место. В одном из самых популярных направлений для детского оздоровительного отдыха туристы остаются на пять ночей. Средняя стоимость ночи — 4,6 тыс. руб.

Замыкает тройку лидеров Ялта. Средняя продолжительность поездки составляет четыре ночи. Средняя цена ночи размещения — 4 тыс. руб.

В топ-10 попали и другие города Краснодарского края. Геленджик занял четвертое место. На курорте туристы в среднем проводят четыре ночи. Ночь пребывания обходится гостям города в 4,4 тыс. руб.

Анапа получила пятое место. Путешественники остаются в городе в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость ночи — 2,2 тыс. руб.

Мария Удовик