В Челябинской области цены производителей промтоваров выросли на 4,9%

В октябре индекс цен производителей промышленных товаров в Челябинской области по сравнению с декабрем 2023 года увеличился на 4,9%, с сентябрем — уменьшился на 0,8%. Об этом сообщает Челябинскстат.

За 10 месяцев сильнее всего выросли цены в сфере обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционирования воздуха — на 8,9%. Также увеличилась стоимость промтоваров в области обрабатывающих производств и добычи полезных ископаемых — на 5,1% и 4% соответственно. Снизились цены только в сфере водоснабжения и организации сбора и утилизации отходов. Индекс к декабрю прошлого года составил 88,1%.

По сравнению с сентябрем в октябре 2024 года индекс цен производителей по основным видам экономической деятельности изменился в пределах от 98,7% до 102,7%.

Виталина Ярховска