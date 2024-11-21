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В Ноябрьске открыли первый школьный класс авиаторов

Первый в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) класс по авиаподготовке открыли в школе №3, сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Алексей Романов.

Фото: страница Алексея Романова «ВКонтакте»

Фото: страница Алексея Романова «ВКонтакте»

Учащимся в авиаклассе восьмиклассникам будут предложены дополнительные возможности для изучения точных наук, инженерии и технологий, а дополнительные занятия будут проходить в школе и на базе детского технопарка «Кванториум». «Уверен, для этих ребят авиация станет увлечением, а для кого-то и делом всей жизни. Специальный класс поможет им получить необходимые знания и навыки для дальнейшей работы в этой области»,— сказал мэр.

Напомним, в городе Березовский в Свердловской области в школе №55 планировали открыть специальный класс по сборке беспилотных авиационных систем. Школьники будут не только собирать беспилотники, но и конструировать и ремонтировать, а также учиться ими управлять.

Ирина Пичурина

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