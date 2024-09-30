Дмитрий Артюхов посетил реконструирующиеся площадки в Салехарде

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов совместно со своими заместителями Александром Емельяновым и Александром Подорогой проверили ход работ по реконструкции лицея, строительству нового здания для «Ямалспаса», центра «Доверие», осмотрели объекты благоустройства и новые участки дорог. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Губернатор Дмитрий Артюхов (справа) посетил стройплощадки в Салехарде Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Следующая фотография 1 / 2 Губернатор Дмитрий Артюхов (справа) посетил стройплощадки в Салехарде Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

Сейчас в лицее демонтируют наружные стены здания, внутренние перегородки, инженерные сети, лестницы. В октябре планируют начать монтаж наружных стен. В лицее создадут аудитории для пяти профилей образования: технологического, гуманитарного, социально-экономического, естественно-научного и универсального.

Реконструкция здания для ГКУ «Ямалспас» завершена на 50%. Уже выполнены работы по устройству свайного фундамента здания и теплого перехода, внутренних и наружных стен, утеплению фасада и монтажа кровли. Внутри здания строители провели черновую отделку, сейчас монтируют системы инженерно-технического обеспечения. Также ведутся работы на прилегающей территории — монтаж уличных, внутриплощадочных сетей тепловодоснабжения, прокладка силового кабеля.

Сейчас спасательная служба находится в здании 1989 года постройки площадью 389 кв. м. Новое здание будет площадью 752 кв. м, там оборудуют два класса для подготовки спасателей, а также ситуационный центр с современным оборудованием оповещения и получения информации, помещения для операторов беспилотных летательных аппаратов, тренажерный зал, комнаты отдыха.

Завершены работы в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Доверие». Сейчас там собирают мебель, оборудование и тренажеры для реабилитации. Технологи медоборудования обучают персонал пользоваться новыми тренажерами.

Одновременно получать соцуслуги в «Доверии» смогут до 100 человек. Помощь будут оказывать семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, взрослым и детям с особенностями здоровья, пожилым людям. Кроме того, губернатор Артюхов поручил составить комплексную программу для реабилитации участников СВО.

«"Доверие" — очень долгожданный и востребованный объект для жителей окружной столицы, больше всего для семей, где растут дети с особенностями здоровья. Сейчас им приходится проходить курсы реабилитации, выезжая в другие города. Это тяжело физически и морально. Запуск центра позволит получать эту помощь дома в комфортных и современных условиях»,— отметил Дмитрий Артюхов.

Господин Артюхов также посетил Парк Победы, где завершается реконструкция. На территории заменили светильники, бортовой камень, местами поменяли гранитную плитку, установили камеры видеонаблюдения. Часть военной техники реконструируется, на остальной обновили краску. Сейчас меняется асфальт у военной техники и гранита у Вечного огня, монтируются громкоговорители. В парке также появятся общественные туалеты.

По данным окружного правительства, в городе завершаются дорожные работы. За сезон строители обновили 15 км дорог. Как сказано в сообщении, на выезде из окружной столицы появилась кольцевая развязка. Она открылась у мемориала 501-ой стройки «Паровоз». Развязка имеет две полосы движения с тремя съездами: в сторону ул. Броднева, на Объездную дорогу и по направлению к аэропорту.

Полина Хабарова