В Татарстане хотят повысить стоимость социальных проездных в 2025 году

В Татарстане хотят увеличить стоимость взрослых и детских социальных проездных билетов в 2025 году. Соответствующий проект постановления Кабинета Министров республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Если проект утвердят, в следующем году пополнение взрослого социального проездного будет стоить 630 руб., а детского — 384 руб. Это на 25 и 15 руб. больше, чем в 2024 году. В текущем году стоимость проездных уже увеличилась на 24 и 15 руб. по сравнению с 2023 годом.

Контроль за реализацией документа возложат на Миндортранс Татарстана. Антикоррупционная экспертиза завершится 27 ноября.

Анар Зейналов