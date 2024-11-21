В ХМАО предложили обучать заключенных профессии водителя

Директор департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Роман Белкин предложил обучать заключенных востребованным профессиям, в частности, на водителя, сообщил в своем telegram-канале вице-губернатор ХМАО Эдуард Исаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Такое предложение было озвучено на рабочем совещании по ФЗ-10 «О пробации в Российской Федерации» — это нужно для того, что помочь осужденным после отбытия наказания в местах лишения свободы адаптироваться в обществе.

Общие точки в предстоящей работе уже обозначены, она будет вестись в тесном взаимодействии с Общественной палатой РФ. «На осужденных надо смотреть как на "рабочие руки", и, если мы уже в колониях сможем их учить востребованным профессиям, то, освободившись, они смогут найти работу. Сегодня нам удается охватить не все профессии. Например — водитель. Теоретически можно рассмотреть возможность, чтобы где-то на территории колонии осужденные могли проходить практику, а теорию изучать в лекционных кабинетах»,— считает Роман Белкин.

Ранее в Свердловской области запланировали открыть центр пробации для бывших заключенных, который должен помочь социализироваться осужденным, отбывшим наказание — дать им место временного пребывания, оказать юридическую и медицинскую помощь, «способствовать их духовно-нравственному развитию».

Ирина Пичурина