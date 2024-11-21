Власти Ярославля ожидают 100% заполняемость гостиниц в новогодние праздники

В Ярославле в новогодние праздники гостиницы и отели могут быть заполнены на 100%. Об этом сообщила начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Варвара Моисеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На заседании постоянной комиссии по экономике и развитию города депутат Миша Халтян поинтересовался, какой приток туристов ждут ярославские власти в период новогодних праздников.

«По цифре точно сказать не могу, но гостиницы у нас уже полные брони. То есть заполнение гостиниц будет на 100%»,— сказала госпожа Моисеева.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Ярославль за 9 месяцев 2024 года посетило около 2 млн туристов. При этом за весь 2023 год в город приехали 2,2 млн туристов.

Алла Чижова