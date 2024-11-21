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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 21 ноября

Госдума соберется на пленарное заседание.

Савеловский суд Москве продолжит рассматривать дело «королевы марафонов» Елены Блиновской.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу комика Руслана Белого (признан иноагентов) на отказ в снятии статуса иноагента.

Кировский районный суд проведет заседание по делу в отношении блогера Егора Гузенко, обвиняемого в нападении на полицейского.

Арбитражный суд Астраханской области проведет судебные заседания по искам ООО «Вимар Оффшор» к ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» на общую сумму более 1,6 млрд руб.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит иск «Русхимальянса» к германскому банку Unicredit Bank GmbH о запрете продолжать разбирательства за рубежом.

13-й арбитражный апелляционный суд рассмотрит апелляцию германского банка Landesbank на решение о взыскании в пользу «Русхимальянса».

Арбитражный суд в Москве рассмотрит заявление АО «Гео-Система» о признании банкротом бельгийского Euroclear bank SA/NV.

Арбитражный суд Москвы проведет судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании бельгийского депозитария Euroclear Bank банкротом.

Арбитражный суд в Москве рассмотрит по существу иск индивидуального предпринимателя Камиллы Амиргазиной, в котором она требует взыскать с экс-участницы шоу «Дом-2» и телеведущей Алены Водонаевой 740 тыс. руб. «компенсации за нарушение исключительных прав на произведения».

Федеральный арбитражный суд Московского округа рассмотрит кассационную жалобу нидерландской компании X5 Retail Group N.V. на решение о приостановлении осуществления корпоративных прав в ее российской дочерней структуре ООО «Корпоративный центр ИКС 5».

В Бресте министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии.

Центральный банк Турции проведет заседание, на котором будет установлен размер базовой процентной ставки на ближайшее время.

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