Ярославская область получила награду за ремонт дорог

Ярославская область вошла в десятку регионов, которые лучше всего работают по ремонту дорог. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин и Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области Марат Хуснуллин и Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области

Диплом и награду — золотой дорожный каток — губернатору вручил на XVIII Международном форуме и выставке «Транспорт России» заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Это высокая оценка. Хочу поблагодарить всю команду Правительства России за поддержку. В целом с 2022 года в Ярославской области отремонтировано свыше 1700 километров дорог регионального и местного значения. Но наша задача — сделать так, чтобы все дороги в Ярославской области были хорошими»,— сказал Михаил Евраев.

Вручая награду, Марат Хуснуллин сказал, что трасса М-8 должна стать четырехполосной как минимум до Ярославля, такое поручение дал президент Владимир Путин. Также он выразил уверенность, что проекты строительства нового моста через Волгу и Карабулинской развязки будут реализованы.

Как сообщили в правительстве Ярославской области, в этом году акцент был сделан на опорной сети региональных дорог. «В этом году также отремонтировали досрочно часть объектов 2025 года. 2,7 млрд рублей заявили на опережающее финансирование»,– пояснил заместитель председателя правительства области Роман Душко.

Антон Голицын