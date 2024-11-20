В Свердловской области сумма налоговых льгот превысит 30 млрд рублей в 2025 году

Налоговые преференции для бизнеса и инвесторов в Свердловской области превысят 30 млрд руб в следующем году. Общую сумму налоговых льгот министерство экономики и территориального развития области оценило в 33,4 млрд руб, сообщила пресс-служба правительства Свердловской области. По прогнозу министерства, в 2026 году она составит 35,4 млрд руб, в 2027 — 38,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Налоговые доходы за последние 10 лет выросли почти в три раза, с 173 млрд до 460 млрд руб», — отметила замминистра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова. По ее словам, средняя доля расходов в общем объеме налоговых поступлений сохраняется в размере 5-6%.

«За весь период применения налоговых льгот освоено более 200 млрд руб капиталовложений, создано порядка 8,8 тыс. новых рабочих мест, в том числе в 2023 году инвестиции составили около 62 млрд руб, дополнительно создано 2,3 тыс. рабочих мест», — сообщила Татьяна Гладкова.

Напомним, ранее губернатор региона Евгений Куйвашев рассказал, что дефицит бюджета региона в 2025 году составит 44 млрд руб. «Более 61% средств пойдут на поддержку и защиту наших земляков, образование, здравоохранение, культуру, спорт. В абсолютных величинах это 300 млрд руб»,— сказал он.

Ксения Тарских