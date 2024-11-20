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Коммерсантъ FM
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Лиги-доноры

Лига Трансферные расходы Трансферные доходы Баланс

Англия 23146 11498 –11,648

Саудовская Аравия 2099 278 –1,821

Италия 10886 9417 –1,469

Китай 1882 513 –1,369

Испания 7953 7204 –749

Германия 7176 6615 –561

США 1181 713 –468

Катар 488 59 –429

Россия 1576 1170 –406

Мексика 1494 1109 –385

Лиги-реципиенты

Лига Трансферные расходы Трансферные доходы Баланс

Португалия 1765 4158 2393

Бразилия 1469 2962 1493

Нидерланды 1345 2838 1493

Англия (второй по рангу дивизион) 2570 4054 1484

Аргентина 828 2119 1291

Бельгия 1349 2452 1103

Франция (второй по рангу дивизион) 208 1024 816

Австрия 339 915 576

Хорватия 128 697 569

Дания 363 919 556

Все суммы — € млн

  • Газета «Коммерсантъ» №215 от 21.11.2024, стр. 12

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