Лиги-доноры
Лига Трансферные расходы Трансферные доходы Баланс
Англия 23146 11498 –11,648
Саудовская Аравия 2099 278 –1,821
Италия 10886 9417 –1,469
Китай 1882 513 –1,369
Испания 7953 7204 –749
Германия 7176 6615 –561
США 1181 713 –468
Катар 488 59 –429
Россия 1576 1170 –406
Мексика 1494 1109 –385
Лиги-реципиенты
Лига Трансферные расходы Трансферные доходы Баланс
Португалия 1765 4158 2393
Бразилия 1469 2962 1493
Нидерланды 1345 2838 1493
Англия (второй по рангу дивизион) 2570 4054 1484
Аргентина 828 2119 1291
Бельгия 1349 2452 1103
Франция (второй по рангу дивизион) 208 1024 816
Австрия 339 915 576
Хорватия 128 697 569
Дания 363 919 556
Все суммы — € млн