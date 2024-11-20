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Чувашию снова признали лидером по реализации дорожного нацпроекта

Чувашию снова признали лидером по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Диплом за высокие показатели вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин вручил главе Чувашии Олегу Николаеву на полях «Транспортной недели — 2024», передает пресс-служба руководителя республики.

Как рассказал господин Николаев, в 2023 году в Чувашии провели работы на 50 объектах общей протяженностью 78 км, ввели в эксплуатацию 4 моста. На реализацию нацпроекта выделили 3,8 млрд руб. Все строительные работы завершили. Сейчас идет приемка выполненных работ.

С 2019 года за время реализации нацпроекта в республике отремонтировали более 630 км дорог, 23 мостовых сооружения и обустроили 87 км наружного освещения.

Марат Хуснуллин рассказал, что имеются планы по развитию М-7 в Чувашии.

«Я думаю, что вся команда во главе с руководителем Олегом Алексеевичем Николаевым справится со всеми поставленными задачами. Спасибо вам за работу. Молодцы»,— заявил вице-премьер правительства РФ.

К 2030 году планируется, что доля федеральных нормативных дорог составит не менее 85%, дорог регионального или межмуниципального значения — не менее 60%.

Диана Соловьёва

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