В Казани после пожара на улице Чуйкова госпитализировали женщину и ребенка

В Казани произошел пожар в двухкомнатной квартире на 5-м этаже дома на ул. Чуйкова. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

В тушении задействовали 14 специалистов и 4 единицы пожарной техники. В пожаре горела мебель на площади 1,5 кв. м. С помощью маски спасаемого от дыхательных аппаратов пожарные спасли 50-летнюю женщину и 7-летнего мальчика.

Жительницу Казани госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу, а ребенка — в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Причину пожара установят дознаватели ГУ МЧС России по Татарстану. К возгоранию могло привести неосторожное обращение с огнем.

Диана Соловьёва