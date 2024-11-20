Пиарщик Ширшиков попросил полпреда в УрФО Жогу не включать его в список на обмен

Уральский пиарщик Ярослав Ширшиков, осужденный на пять лет колонии по делу об оправдании терроризма, попросил не включать его в список на возможный обмен заключенными между РФ и США в феврале следующего года. С просьбой он обратился к полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артему Жоге. Письмо Ярослава Ширшикова опубликовала редакция его Telegram-канала «Гусарская бравада».

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«Я, как узник совести, признанный политзаключенным на международном уровне, требую исключить меня из списков по обмену. Я предпочитаю задавать вопросы властям моей страны без помощи иностранных правительств. А если, чтобы оставаться на Родине и быть со своим народом в самую трудную минуту, я должен сидеть в тюрьме - я буду сидеть в тюрьме»,— считает Ярослав Ширшиков. Он попросил Артема Жогу передать его желание Владимиру Путину.

В письме заключенный указал, что написал именно полпреду по двум причинам. «Во-первых, я с Путиным не разговариваю, а во-вторых, в папке с правовой информацией в камере нет контактов МИДа, который по слухам занимается подготовкой нового обмена»,— написал он.

Напомним, 14 ноября социолог Борис Кагарлицкий (внесен в реестр иностранных агентов), осужденный на пять лет лишения свободы по делу об оправдании терроризма, попросил не включать его в список на обмен. В опубликованном изданием «Рабкор» обращении говорится, что в случае обмена он подаст в суд на любое правительство по обвинению в похищении.

Ранее адвокат Михаил Мушаилов заявил, что гражданку России и США Ксению Карелину, приговоренную к 12 годам колонии и 300 тыс. руб. штрафа за госизмену, обменяют в феврале следующего года. До этого он говорил, что добивается обмена своей доверительницы и ее возвращения на территорию США.

Виталий Красиков