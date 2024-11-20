Главе СК РФ доложат о расследовании гибели трехмесячной девочки в Татарстане

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о смерти трехмесячного ребенка в поселке Камские Поляны Татарстана. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

В СМИ сообщалось, что 17-летняя мать ребенка и бабушка погибшей ненадлежаще исполняли обязанности по содержанию девочки. 16 ноября подросток уехала в другой населенный пункт и оставила дочь на попечение бабушки. Жительница Камских Полян с трехмесячным ребенком пошла к своему знакомому. Вместе с ним они распивали спиртные напитки. На следующий день мужчина и женщина обнаружили девочку без признаков жизни.

В СУ СК по Татарстану по данному факту возбудили уголовное дело.

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя следственного управления республики Валерия Липского доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Диана Соловьёва