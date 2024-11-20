В Ярославле в аварии погибла женщина

В Ярославле в районе Лесных Полян столкнулись три автомобиля, в аварии погибла женщина. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

ДТП случилось 20 ноября в районе 15:22. Столкнулись два автомобиля Mercedes и машина Toyota.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем «Тойота», произвел выезд на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем «Мерседес» и «Мерседес Спринтер»,— сообщили в ГАИ.

Водитель и пассажирка Toyota пострадали, их увезли в больницу. Впоследствии одна из пострадавших скончалась. Судя по фото с места, один из автомобилей очень серьезно пострадал, оставшись в результате столкновения без крыши.

Алла Чижова