Иван Штырков и швейцарский боец Эномото проведут бой-реванш на турнире RCC 21

Уральский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков проведет бой-реванш с Ясубеем Эномото из Швейцарии 14 декабря на турнире RCC 21 в Екатеринбурге. Трехраундовый поединок в полутяжелом весе пройдет по правилам профессионального кикбоксинга, сообщила пресс-служба RCC.

«Кард RCC 21 пополняется мощным противостоянием. Халк вновь выйдет в клетку против Самурая»,— рассказали в RCC.

Первый бой между россиянином и швейцарцем прошел в декабре 2019 года. Тогда Иван Штырков потерпел первое поражение в карьере после 17 боев.

На счету 36-летнего Ивана Штыркова 24 победы, два поражения, одна ничья в MMA. У 40-летнего Ясубея Эномото — 22 победы и 15 поражений.

Напомним, на турнире RCC 21 пройдет бой-реванш Александра Шлеменко и Анатолия Токова. Они станут хедлайнерами турнира.

Виталий Красиков