Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Иван Штырков и швейцарский боец Эномото проведут бой-реванш на турнире RCC 21

Уральский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков проведет бой-реванш с Ясубеем Эномото из Швейцарии 14 декабря на турнире RCC 21 в Екатеринбурге. Трехраундовый поединок в полутяжелом весе пройдет по правилам профессионального кикбоксинга, сообщила пресс-служба RCC.

«Кард RCC 21 пополняется мощным противостоянием. Халк вновь выйдет в клетку против Самурая»,— рассказали в RCC.

Первый бой между россиянином и швейцарцем прошел в декабре 2019 года. Тогда Иван Штырков потерпел первое поражение в карьере после 17 боев.

На счету 36-летнего Ивана Штыркова 24 победы, два поражения, одна ничья в MMA. У 40-летнего Ясубея Эномото — 22 победы и 15 поражений.

Напомним, на турнире RCC 21 пройдет бой-реванш Александра Шлеменко и Анатолия Токова. Они станут хедлайнерами турнира.

Виталий Красиков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...