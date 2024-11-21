В Чувашии на реконструкцию очистных сооружений в Батыреве выделят 613 млн рублей

В Батыреве Чувашской Республики начнется реконструкция канализационных очистных сооружений. Стоимость проекта составит более 613 млн рублей, а срок выполнения работ — до ноября 2025 года. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Проект включает в себя полный комплекс строительно-монтажных работ: демонтаж старого оборудования, возведение новых инженерных систем и установку технологического оборудования. Планируется создание и монтаж систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения.

В рамках реконструкции также предусмотрены работы по установке внутренних и наружных газопроводов, а также необходимого оборудования для насосных станций и сливных систем. Кроме того, будет проведено благоустройство территории: озеленение, укладка дорожного покрытия и установка наружного освещения.

Заказчиком выступает казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

Анар Зейналов