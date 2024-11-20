Кредитный портфель Сбербанка в Чувашии составил 51,6 млрд рублей

За 9 месяцев 2024 года кредитный портфель отделения Сбербанка в Чувашской Республике составил 51,6 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского банка Сбербанка.

Корпоративный кредитный портфель отделения банка в Чувашской Республике с начала текущего года увеличился на 17,5%.

В сообщении говорится, что рост произошел за счет корпоративного бизнеса, где объем кредитов для крупного и среднего бизнеса вырос до 39,57 млрд руб., а для малого и микробизнеса — до 12,07 млрд руб.

Наибольшая доля в портфеле приходилась на кредитование строительства (9,5 млрд руб.), операции с недвижимостью (5,9 млрд руб.) и сельское хозяйство (2,8 млрд руб.).

Влас Северин