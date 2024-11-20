Замгубернатора Забозлаев: Югра может оставаться нефтяным центром еще 100 лет
Запасов нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре) хватит, чтобы оставаться «нефтяным центром России» еще 100 лет, пишет ТАСС со ссылкой на выступление заместителя губернатора Алексея Забозлаева на Югорском экономическом форуме (ЮЭФ).
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Мы готовы сохранять долю в общероссийской добыче нефти в районе 40-45%, обеспечивая 220-240 млн тонн в год»,— сказал он. По словам господина Забозлаева, Югра имеет нефтяной ресурс около 20 млрд тонн, добыча нефти обеспечивает около 70% дохода бюджета региона. В 2023 году добыча нефти в ХМАО составила 216 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем в 2022 году.
Ранее Алексей Забозлаев в рамках ЮЭФ рассказал, что в Югре планируют переобучать людей старше 50 лет. Помимо этого, в регионе увеличат количество мест в учебных заведениях.