В Госдуме просят разъяснения по переосвидетельствованию инвалидов с ампутациями

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева призвала отменить регулярное переосвидетельствование инвалидности для людей с ампутациями. Она также обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минтруда Антону Котякову с просьбой объяснить необходимость переосвидетельствования инвалидов с ампутированными конечностями.

Согласно документу, который приводит ТАСС, в ходе круглого стола по вопросам инклюзии в рамках проекта «На равных» к госпоже Горячевой обратились инвалиды с ампутированными конечностями касательно отмены переосвидетельствования.

Она уточнила, что переосвидетельствование инвалидов I группы необходимо проводить раз в два года, а инвалидов II и III групп — раз в год. Для детей-инвалидов это происходит один раз за срок их признания инвалидами. Ксения Горячева в письме попросила уточнить целесообразность прохождения подтверждения инвалидности людям с ампутированными верхними и/или нижними конечностями.