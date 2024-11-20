В школе Красноярского края еще 25 человек отравились в столовой

В школе №15 в Канске (Красноярский край) у 25 учеников диагностирована кишечная инфекция после приема пищи в столовой. Большую часть пострадавших школьников госпитализировали, сообщили в региональном СУ СКР.

Поставки продуктов осуществлял индивидуальный предприниматель. Администрация образовательного учреждения проводит работы по дезинфекции помещений, уточнили в краевой прокуратуре. Среди пострадавших также учитель и технический работник.

Ведомством совместно с сотрудниками областного управления Роспотребнадзора в школе организована проверка. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Как сообщал «Ъ», сегодня, 20 ноября, в школе Красноярска произошел аналогичный случай отравления учащихся — пострадали 23 школьника, посетившие столовую. Уголовное дело расследуется также по ст. 238 УК РФ.

Александра Стрелкова, Новосибирск