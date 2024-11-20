В Альметьевске завершено обустройство пляжной зоны за 95 млн рублей

С окончанием строительного сезона на городском водохранилище в Альметьевске завершены работы по обустройству пляжной зоны. Работы, стоимость которых составила 95 млн руб., были выполнены за два с половиной месяца. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Был возведен павильон, установлена вышка для спасателей, оборудованы раздевалки и питьевые фонтанчики, а также проведены работы по монтажу освещения и завозу песка.

Кроме того, завершаются работы по реконструкции моста, соединяющего две части водохранилища, включая замену ограждений.

Проект благоустройства реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Анар Зейналов