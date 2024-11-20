Прокуратура начала проверку из-за коммунальной аварии в Тюмени

Прокуратура организовала проверку информации о коммунальной аварии в Тюмени, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. На нескольких улицах в мкр. Восточный из-щза повреждения отключили отопление и горячую воду почти на сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В СМИ распространяется информация о произошедшем повреждении коммунальной сети на улице 30 лет Победы в областном центре, повлекшем отключения горячей воды и отопления в жилых домах и административных зданиях»,— говорится в сообщении.

Прокуратура даст оценку законности перерыва в оказании коммунальных услуг и проверит, как давно проводился ремонт коммунальных сетей в районе. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Проверка находится на контроле у областной прокуратуры.

Напомним, отключение отопления и горячей воды коснулось домов по ул. Моторостроителей, пр. Майскому, пр. Стахановцев, ул. Народной, ул. 30 лет Победы (в районе ул. Моторостроителей), ул. Монтажников. Устранить проблему планируют до 8:00 21 ноября.

Анна Капустина