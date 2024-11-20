Хореографический коллектив из Сочи стал лауреатом премии «Гордость Страны»

Сочинский хореографический коллектив стал лауреатом Национальной премии «Гордость Страны». Фестиваль в области хореографического искусства состоялся в Москве, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Заявки на участие подали более 200 хореографических коллективов из России и стран ближнего зарубежья, из которых было отобрано 98 лучших. По итогам смотра образцовый хореографический коллектив "Ансамбль грузинского танца IMEDI "РДК "Центральный" города Сочи получил диплом лауреата I степени»,— рассказали в мэрии.

Также в администрации отметили, что ансамбль IMEDI под руководством Давида Кварацхелия является одним из самых популярных ансамблей грузинского танца в России. Коллектив завоевал больше 25 Гран-При различных всероссийских и международных конкурсов. Более 150 детей занимаются в ансамбле. Воспитанникам от 4 до 18 лет.

«Ъ-Сочи» писал, что на XIX Международном кинофестивале «Победили вместе» сочинский режиссер Виталий Лазо получил диплом «Герой фильма». Награды удостоилась его картина об альпинистах «Кислород».

Вячеслав Рыжков