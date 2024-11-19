Сочинский режиссер получил награду фестиваля «Победили вместе»

Режиссер из Сочи Виталий Лазо получил диплом «Герой фильма» на XIX Международном кинофестивале «Победили вместе» имени Владимира Меньшова. Жюри отметило работу господина Лазо под названием «Кислород», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Кислород» рассказывает об альпинистах, покоряющих самые известные вершины планеты. Награду господину Лазо вручил председатель жюри, кинорежиссер и сценарист Сергей Дебижев. Также приз и диплом «За выдающийся вклад в документальное кино» получил Валерий Тимощенко — президент Краснодарской киностудии имени Николая Минервина. На фестивале покажут его фильм «Донбасс. Передовая. Казаки».

Кинофестиваль «Победили вместе» на курорте открылся днем накануне, 18 ноября, с возложения венка и цветов к монументу «Сочи — город-госпиталь». В церемонии приняли участие представители Китая, Ирана, Сербии, Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Грузии, Армении.

На участие в фестивале подали более 600 заявок из 50 стран. В конкурсные показы вошли 112 фильмов. Впервые представлены работы авторов из пяти стран африканского континента. Как сообщал «Ъ-Сочи», в конкурсную программу вошли представители 36 государств.

Вячеслав Рыжков