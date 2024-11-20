Челябинца будут судить за порчу граффити в подземном переходе

Судебный участок №7 Советского района Челябинска рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняют в порче граффити в подземном переходе на остановке «Детский мир», сообщает прокуратура Челябинской области.

Ведомство установило, что летом 2024 года челябинец ночью облил черной краской стены подземного пешеходного перехода, где были нарисованы граффити. Их создали участники фестиваля стрит-арта «Переход».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение иных сооружений).