В Липецкой области стали закупать мобильные укрытия от дальнобойных ракет

Оперативный штаб Липецкой области принял решение закупать мобильные укрытия для населенных пунктов региона. Губернатор Игорь Артамонов на прямой линии в соцсетях рассказал, что на такую меру пришлось пойти после появления информации о разрешении Запада на использование Украиной дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России.

По словам господина Артамонова, укрытия будут устанавливать по маршрутам следования общественного транспорта. В начале текущего года после массированных обстрелов решение об установке защитных конструкций приняли в Белгороде. В апреле власти оборудовали ими городские пляжи. Летом укрытия появились в удаленных от границы населенных пунктах.

В августе укрытия стали устанавливать в Курской области, куда вторглись вооруженные силы Украины. Власти сообщали, что за первые дни в областном центре на остановках общественного транспорта появились 60 блочных конструкций. Тогда же первые укрытия появились и в Воронеже. Местные власти отмечали, что один из объектов на окраине города был установлен по инициативе руководства сети заправочных станций.

17 ноября действующий президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. В публикации The New York Times уточнялось, что на данном этапе речь идет об ударах по Курской области, однако впоследствии они могут наноситься и по другим российским регионам.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «"Серьезное изменение в политике США"»

Сергей Толмачев, Воронеж