Подрядчик начал сборку самого большого моста в Челябинской области

ООО «Дортрансстрой» приступил к сборке металлоконструкций пролетного строения эстакады через реку Сим. Возведено порядка 80% железобетонных опор, сообщили в пресс-службе подрядчика.

Общий вес металлических конструкций составляет 2113 тонн. Сборка пролетов происходит сначала в левом, затем в правом направлении. Эстакада будет собрана из 28 опор и 27 пролетов. Три пролета будут выполнены из металла, а остальные — из железобетонных балок. Первая надвижка собранного пролетного строения длиной 78 м запланирована на март 2025 года. Мост через реку Сим будет длиной 700 м и станет самым большим подобным сооружением в Челябинской области.

Строительство обхода Сима ведется на участке трассы М-5 «Урал» с 1578-го по 1598-й километр. Проект включает расширение проезжей части до четырех полос движения, возведение четырех мостов, двух развязок и пяти эстакад.