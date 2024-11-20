В Чувашии осужден экс-полицейский, который сам расследовал свое преступление

В Алатыре бывший сотрудник полиции осужден за совершение должностного преступления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.

Суд признал виновным экс-полицейского по нескольким статьям УК РФ: за похищение важного личного документа (ч. 2 ст. 325), кражу (п. «в» ч. 3 ст. 158) и превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286).

Установлено, что в октябре 2023 года обвиняемый, прибыв по вызову о гибели местного жителя, обнаружил на месте происшествия его автомобиль и документы, которые не были правильно оформлены. Используя это обстоятельство, он похитил машину с документами, а затем продал транспортное средство.

Позднее наследники умершего обратились в полицию с заявлением о пропаже автомобиля. Для скрытия следов преступления обвиняемый внес в материалы дела ложные сведения о том, что автомобиль якобы был продан покойным при жизни, и вынес незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Суд назначил осужденному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах на срок 2 года. Также осужденный уволен из органов по отрицательным мотивам. В настоящий момент он возместил родственникам погибшего материальный ущерб.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Анар Зейналов