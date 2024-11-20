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Коммерсантъ FM
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Воронежские приставы добились штрафа за взыскание долгов с военнослужащего на СВО

Военнослужащий из Воронежа, который находится на службе в зоне проведения специальной военной операции (СВО), обратился в местное управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) с жалобой на поступающие ему звонки и сообщения с требованием оплатить долг по кредиту. Как сообщили в УФССП, ведомство выявило нарушения со стороны банка и добилось взыскания с него штрафа 60 тыс. руб.

В ходе проверки выяснилось, что банк передал коллекторской организации права на взыскания долга, не уведомив об этом своего клиента. К тому времени мужчина заключил контракт с Министерством обороны и должен был получить кредитные каникулы. После того как он пожаловался на работу коллекторов, специалисты УФССП установили нарушения и инициировали суд, который и оштрафовал банк на 60 тыс. руб.

Накануне, 19 ноября, депутаты Госдумы поддержали во втором и третьем чтениях законопроект о списании просроченных кредитов до 10 млн руб. для ряда участников СВО. На меру поддержки могут претендовать мобилизованные, призывники, а также военные, заключившие контракт после 1 декабря 2024 года на срок свыше одного года. Действие закона распространяется на супругов военнослужащих этих категорий.

Сергей Толмачев, Воронеж

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