Картина Рене Магритта продана на аукционе Christie’s за рекордные $121,2 млн

Картина бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта из серии «Империя света» была продана на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за $121,2 млн, что стало рекордом для работ Магритта и в целом для картин сюрреалистов. Имя нового владельца картины не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аукцион Christie’s в Нью-Йорке

Фото: @CHRISTIESINC Аукцион Christie’s в Нью-Йорке

Фото: @CHRISTIESINC

«Империя света» — серия из 27 картин, 17 из которых написаны маслом, а 10 — гуашью. В этих работах бельгийский художник исследовал свет, изображая ночной пейзаж под залитым солнцем небом. Серия создавалась в 1940–1960-х годах. Проданная вчера картина написана Рене Магриттом в 1954 году и считается лучшей в серии. До продажи полотно принадлежало Мике Эртегюн, известному дизайнеру интерьеров, филантропу, которая собирала произведения искусства вместе со своим мужем Ахметом Эртегюном, соучредителем Atlantic Records. Госпожа Эртегюн скончалась в декабре 2023 года, и сейчас идет распродажа ее коллекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @CHRISTIESINC Фото: @CHRISTIESINC

Алена Миклашевская