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С начала года резиденты ТОР в Башкирии инвестировали около 1,5 млрд рублей

За девять месяцев этого года резиденты территорий опережающего развития (ТОР) в Башкирии инвестировали около 1,5 млрд руб. и создали более 760 новых рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики со ссылкой на исполняющего обязанности премьер-министра Андрея Назарова.

«Основной объем вложенных инвестиций традиционно приходится на резидентов, занимающихся производством нефтепромыслового оборудования, железобетонных конструкций и металлоизделий, а также на компании, оказывающие логистические услуги»,— отметил господин Назаров.

Всего в Башкирии ТОР расположены в Белебее и Кумертау (с 2016 года), а также в Благовещенске, Белорецке и Нефтекамске. Всего зарегистрировано 134 резидента ТОР с плановым объемом инвестиций более 44 млрд руб.

Олег Вахитов

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