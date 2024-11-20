Уфимец взыскал 600 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

Демский райсуд Уфы обязал Минфин РФ выплатить уфимцу 600 тыс. руб. компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование, следует из опубликованного решения суда.

Согласно материалам дела, истец был обвиняемым уголовного дела по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и подделки документов (ч. 2 ст. 327 УК РФ). Позднее суд оправдал его.

В иске уфимец сообщил, что во время расследования и судебных процессов испытывал «чувства страха, унижения, беспомощности, стыда, разочарования». По словам истца, во время следствия он лишился бизнеса, его здоровье ухудшилось. Моральные страдания истец оценил в 4,8 млн руб.

«Факт привлечения истца к уголовной ответственности, возбуждения уголовного дела, избрания в отношении истца меры пресечения в виде подписки о невыезде, безусловно нарушил личные неимущественные права истца, принадлежащие ему от рождения: достоинство личности, право не быть привлеченным к уголовной ответственности за преступления, которых он не совершал, честное и доброе имя, деловую репутацию»,— указывается в иске.

При определении размера компенсации морального вреда, суд, в частности, исходил из тяжести предъявляемых обвинений, предусматривающие лишение свободы до десяти лет, а также из требований разумности и справедливости.

Венера Хисамова