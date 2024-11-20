В 2025 году в Агрызе начнут строительство новой школы на 500 мест
В Агрызе планируют построить школу на 500 мест, строительство объекта начнется в 2025 году. Об этом сообщил глава Агрызского муниципального района Ленар Нургаянов.
«Два года реализации проекта увенчались успехом!» — написал руководитель района в своем Telegram-канале.
По мнению Ленара Нургаянова, школа необходима для нижней части города. Глава Агрызского района сообщил, что в новой школе будет все для комфортной учебы ребят.
«Уверен, что этот проект станет новым этапом развития нашего города»,— заявил Ленар Нургаянов.
Строительные работы планируют начать в следующем году благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».